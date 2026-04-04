Mitteilung der EPH Group AG:

EPH Group AG sichert sich Premium-Resortprojekt in Vorarlberg

Die EPH Group AG ("EPH") hat einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Wachstumsstrategie vollzogen und sich mit einem Grundstückseigentümer auf den Erwerb eines attraktiven Resortprojekts in Vorarlberg geeinigt. Das Vorhaben unterstreicht die zunehmende Bedeutung von EPH als dynamischer Akteur in der Entwicklung hochwertiger Hotelimmobilien in den führenden Tourismusregionen der DACH-Region.

Die Projektliegenschaft befindet sich in einer außergewöhnlichen Premiumlage unmittelbar an einer Bergbahn und bietet direkten ...

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