Die Finanzmärkte und insbesondere der Ölmarkt kommen nicht zur Ruhe. Maßgeblicher "Taktgeber" ist hier US-Präsident Trump mit seinen viel beachteten Aussagen zum aktuellen Stand und zum weiteren Verlauf des Iran-Kriegs. Dass in den Aussagen keine Stringenz zu erkennen ist, ist ein bekanntes Problem. Und so hängen die Finanzmärkte an Trumps Lippen und reagieren auf jede Änderung des Tons. War zuletzt noch das Thema Entspannung beherrschend, sorgte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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