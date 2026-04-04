Kurz vor der Weltpremiere des vollelektrischen Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupés hat das Unternehmen die finale Wintererprobung mit seriennahen Prototypen erfolgreich absolviert. Es ist das erste Serienmodell, das auf der zukünftigen Hochleistungsarchitektur AMG.EA basiert und noch 2026 eingeführt wird. Auch wenn noch immer viele Details zum GT 4-Türer Coupé wie etwa die Systemleistung, Batterie oder Reichweite fehlen: Mercedes-AMG verrät immer mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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