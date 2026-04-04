© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINicht Berkshire: Laut einer Studie zu 29.078 US-Aktien lieferte diese Eisenbahn-Aktie zwischen Ende 1925 und Ende 2023 die dritthöchste Buy-and-Hold-Gesamtrendite. Ein wahrer Gewinner der Börsengeschichte!Wenn Anleger an die langfristigen Gewinner der Börsenhistorie denken, fallen häufig Namen wie Apple, Monster Beverage, Coca-Cola oder Berkshire Hathaway. Eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien kommt jedoch zu einem überraschenden Ergebnis: Demnach landete die ehemalige US-Eisenbahnaktie Kansas City Southern, inzwischen Teil von Canadian Pacific Kansas City, mit einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 36.175.600 …Den vollständigen Artikel lesen
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