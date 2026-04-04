Dresden - In der Samstagabendpartie des 28. Zweitligaspieltags hat sich Hertha BSC mit 1:0 bei Dynamo Dresden durchgesetzt. Das entscheidende Tor fiel in der 80. Minute, als Marten Winkler von einem unglücklichen Kopfball von Alexander Rossipal profitierte, der den Ball als Bogenlampe ins eigene Tor lenkte. Die Partie war von zahlreichen Unterbrechungen und einem hitzigen Fan-Zwischenfall geprägt, der zu einer längeren Spielunterbrechung führte.



Bereits in der ersten Halbzeit kam es zu einem Skandal, als Fans beider Lager den Innenraum stürmten und das Spiel für über 20 Minuten unterbrochen wurde. Nach der Wiederaufnahme des Spiels konnte keine der beiden Mannschaften entscheidende Akzente setzen, sodass es torlos in die Halbzeitpause ging.



Hertha BSC zeigte sich nach dem Wiederanpfiff aktiver, doch auch Dynamo Dresden kam zu Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Herthas Josip Brekalo bekam dann auch noch eine Rote Karte, was das Spiel zusätzlich anheizte.



Dynamo Dresden vergab in der 77. Minute die große Chance zur Führung, als Vincent Vermeij einen Elfmeter nicht verwandeln konnte. Tjark Ernst, der Torhüter von Hertha, parierte den Schuss souverän. Kurz darauf fiel das einzige Tor des Abends, das den Gästen aus Berlin den Sieg sicherte.



Trotz des Sieges bleibt Hertha BSC auf dem sechsten Tabellenplatz, verkürzt jedoch den Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Dynamo Dresden hingegen muss weiter um den Klassenerhalt kämpfen - und rutscht auf Rang 14.





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