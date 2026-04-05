Am 05.04.1993 wurde Nvidia gegründet - zu einer Zeit, als die Computerindustrie noch stark CPU-zentriert war und Grafikverarbeitung eher als Nebendisziplin galt. Die Gründer erkannten jedoch früh, dass visuelle Rechenleistung eine zentrale Rolle in der Zukunft digitaler Systeme spielen würde.Ihre ursprüngliche Vision war klar umrissen: spezialisierte Hardware zu entwickeln, die komplexe Grafikberechnungen deutlich effizienter durchführen konnte als allgemeine Prozessoren. Mit diesem Erfolgskonzept erfanden sie Nvidia mehrmals neu und positionierten das Unternehmen im Zentrum des KI-Sturms - und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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