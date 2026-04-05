Nach einem ergebnisschwachen Jahr soll Jungheinrich 2026 den Gewinn verdoppeln - und notiert trotzdem weit unter dem fairen Wert. Was steckt hinter dem Bernstein-Kursziel von 47 Euro? Das Analysehaus Bernstein hat sein Kursziel für den Hamburger Gabelstapler- und Intralogistikkonzern Jungheinrich von 45 auf 47 Euro angehoben und bekräftigt die Kaufempfehlung. Dem steht ein aktueller Kurs von rund 26 Euro gegenüber - ein Abschlag, den die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de