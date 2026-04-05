Bern - Post-Konzernchef Pascal Grieder will sinkende Briefumsätze unter anderem mit zusätzlichen Einnahmen aus Postfinance, mehr Geschäft in den Filialen und mehr digitalen Briefen kompensieren. Die Post verliere jährlich rund 85 Millionen Franken Umsatz, da klassische Brief- und Zeitungsgeschäfte zurückgingen, sagte der 49-Jährige in einem Interview mit der «SonntagsZeitung». Um die Einbussen auszugleichen, setzt das Unternehmen im Eigentum des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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