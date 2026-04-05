Am 08. März hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps einen Einstieg bei Südzucker vorgeschlagen, doch der vorgeschlagene Einstiegskurs wurde bis zum 15. März nicht erreicht. Die Folge: Wir zogen den Tipp zurück - eine Entscheidung, die im Nachhinein vielleicht nicht perfekt erscheint, denn die Aktie entwickelte sich später positiver als erwartet.Doch warum haben wir uns gegen einen Einstieg entschieden? Vieles deutete zu diesem Zeitpunkt auf einen Fehlausbruch ...

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