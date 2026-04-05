Berlin - Im ersten Sonntagsspiel des 28. Bundesliga-Spieltags haben sich Union Berlin und der FC St. Pauli 1:1 getrennt.



Die Partie begann zunächst besser für die Gäste - in der 25. Minute brachte Mathias Pereira Lage sie mit einem sehenswerten Volley aus 25 Metern in Führung. Dabei dominierte Union in der ersten Halbzeit eigentlich das Spielgeschehen, konnte jedoch seine Chancen nicht nutzen. Die Hamburger zeigten sich defensiv stabil und nutzten eine der wenigen Gelegenheiten zur Führung. Die Berliner drängten auf den Ausgleich, scheiterten jedoch mehrfach am gut aufgelegten Nikola Vasilj im Tor der Gäste.



Union Berlin antwortete aber in der zweiten Halbzeit durch Andrej Ilic, der in der 52. Minute nach einer Ecke von Derrick Köhn per Kopf den Ausgleich erzielte. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften Chancen auf den Sieg hatten. St. Pauli geriet zeitweise unter Druck, konnte jedoch durch eine kämpferische Leistung das Unentschieden über die Zeit retten. Daran änderte auch ein Platzverweis für Pauli-Kapitän Jackson Irvine in der Nachspielzeit nichts mehr, der nach einem Foul Gelb-Rot sah.



In der Tabelle bleiben die Hamburger auf dem 16. Platz, während die Berliner auf den zehnten Rang abrutschen. Für St. Pauli geht es am Samstag gegen die Bayern weiter, die Berliner sind am gleichen Tag bei Heidenheim gefordert.





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