Nachdem der Kurs der Eli Lilly-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten ist und rund -23% vom Hoch verloren hat, zeigt sich eine spürbare Abschwächung im zuvor starken Aufwärtstrend. Die Korrektur bringt neue Unsicherheit in das Chartbild, während wichtige Unterstützungen nun in den Fokus rücken. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Eli Lilly-Aktie Der Eli Lilly-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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