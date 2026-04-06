Cape Canaveral - Die Crew der Mondmission "Artemis 2" hat die Einflusssphäre des Mondes erreicht. Der wichtige Meilenstein wurde am Ostermontag um 6:42 Uhr deutscher Zeit erreicht, wie die Nasa mitteilte.



Die lunare Einflusssphäre ist keine physische oder greifbare Grenze, sondern eine mathematische Grenze, die anzeigt, dass die Astronauten sich in der Nähe des Mondes befinden. Das Überschreiten dieser Schwelle gilt als großer Erfolg für die Nasa. Es ist das erste Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert, dass Astronauten in die lunare Einflusssphäre eintreten, zuletzt geschah dies bei der Apollo-17-Mission im Jahr 1972.



Die vier Astronauten der Mission sollen bei der Umkreisung des Erdtrabanten einen neuen Rekord aufstellen. Sollte alles klappen, würden sie sich weiter von der Erde entfernen als jeder andere Mensch zuvor. Die Mission dient der Vorbereitung bemannter Mondlandungen, die ab 2028 geplant sind. Sie ist auch der Auftakt zu Plänen der Nasa für eine Mondbasis.





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