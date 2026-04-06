Teheran / Washington - Der Iran hat auf das jüngste Ultimatum von US-Präsident Donald Trump zur Öffnung der Strasse von Hormus mit eigenen Drohungen reagiert. Sollten die USA und Israel ihre Angriffe eskalieren, könnten für den globalen Energiemarkt wichtige Schifffahrtswege jenseits der Strasse von Hormus gefährdet sein, warnte Ali-Akbar Welajati, aussenpolitischer Berater des obersten Führers des Irans, laut dem regierungstreuen iranischen Sender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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