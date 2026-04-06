Die Aktie von Microsoft hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren und damit selbst langjährige Anleger überrascht. Trotz der Kursrückgänge bleibt der Technologiekonzern operativ stark und treibt zentrale Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz konsequent voran. Kursrückgang trifft auf stabile Geschäftsentwicklung Microsoft gilt seit Jahren als eines der robustesten Unternehmen im Technologiesektor. In jüngster Zeit geriet die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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