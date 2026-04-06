Die Biotechnologiebranche könnte vor der nächsten milliardenschweren Übernahme stehen. Der US-Pharmakonzern Neurocrine Biosciences befindet sich laut einem Bericht der Financial Times in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme des auf seltene Krankheiten spezialisierten Unternehmens Soleno Therapeutics. Der mögliche Deal wird auf mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar beziffert und würde Neurocrine Zugang zu einem vielversprechenden Medikament ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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