Seoul - Der südkoreanische Geheimdienst NIS hält die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für dessen politische Nachfolgerin. «Dies ist kein Urteil, das auf einfachen Indizien beruht, sondern auf Geheimdienstinformationen», sagte NIS-Direktor Lee Jong Seok, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Lee machte die Bemerkungen demnach während eines parlamentarischen Briefings. Zuletzt trat die Tochter Kim Jong Uns gehäuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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