In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit Fokus auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz ...
© 2026 LS-X Trader
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|104,15
|104,35
|02.04.
|103,65
|103,95
|02.04.
In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit Fokus auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:10
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Marvell Technology, Intuit, Salesforce, Tempus AI & MicroStrategy
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit Fokus auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz...
► Artikel lesen
|Mi
|Intuit's AI agents hit 85% repeat usage. The secret was keeping humans involved
|Di
|ContactMonkey founder steps down after 16 years, former Intuit leader to be next CEO
|Di
|Intuit's Strategic Partnerships: Will They Drive Future Growth?
|27.03.
|Intuit Wins Big In FTC Fight Over TurboTax "Free" Ads
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:10
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Marvell Technology, Intuit, Salesforce, Tempus AI & MicroStrategy
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit Fokus auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz...
► Artikel lesen
|So
|Marvell (MRVL) Initiated Buy as AI Semiconductor Growth Accelerates
|Sa
|Why Marvell Technology Rallied in March
|Sa
|Insider trades: Marvell Technology, Taiwan Semiconductor among notable names
|Fr
|The Key Technology at the Heart of the $2 Billion Nvidia-Marvell Deal
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:42
|'Just Argue With Dario:' Inside Anthropic's AI Culture Where Employees Publicly Challenge CEO On Slack
|11:10
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Marvell Technology, Intuit, Salesforce, Tempus AI & MicroStrategy
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit Fokus auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz...
► Artikel lesen
|Sa
|Jim Cramer Discusses Salesforce (CRM) & AI
|Fr
|Jim Cramer Says Salesforce "Is Putting Its Money Where Its Mouth Is"
|Do
|Salesforce is looking to Slackbot to help it solve the SaaSpocalypse puzzle
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:10
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Marvell Technology, Intuit, Salesforce, Tempus AI & MicroStrategy
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit Fokus auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz...
► Artikel lesen
|10:15
|"Zurück an die Arbeit": Michael Saylor deutet neue Bitcoin-Käufe an
|09:30
|DRINGEND: Microstrategy: 2,4% Verlust und das könnte erst der Anfang sein - Handeln Sie, bevor es zu spät ist
|03:54
|Michael Saylor gegen Peter Schiff: Gegensätzliche Bitcoin-Prognosen - Schiff rät zum Verkauf von MSTR vor einem Kurssturz
|So
|Michael Saylor Says 'Bitcoin Has Won'
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:10
|Trader-Interview mit Sascha Huber: Marvell Technology, Intuit, Salesforce, Tempus AI & MicroStrategy
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit Fokus auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz...
► Artikel lesen
|Do
|Tempus AI Stock Gains Following the ALERT Trial Result Announcement
|Mi
|Tempus AI Stock Jumps, ALERT Trial Results Boost EHR Automation Buzz
|Mi
|Tempus AI-Studie: Automatisierte Warnmeldungen verbessern Behandlung von Herzklappenerkrankungen
|Mi
|Tempus AI trial shows automated alerts improve heart valve care