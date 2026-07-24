Die US-Börsen wagen am Freitag wohl einen Stabilisierungsversuch nach dem erneuten Rückschlag am Vortag. Besonders galt dies für den Leitindex Dow Jones Industrial, der eine Stunde vor dem Auftakt vom Broker IG 0,4 Prozent höher bei 51.930 Punkten berechnet wurde, nachdem er zuletzt das niedrigste Niveau seit einem Monat erreicht hatte. Die Taxe für den Nasdaq 100 liegt mit 28.522 Zählern aber zuletzt auch leicht im Plus. Der technologielastige Leitindex hatte am Donnerstag seine Talfahrt mit besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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