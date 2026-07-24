© Foto: Jaque Silva - picture alliance / NurPhotoNextEra Energy hat den Gewinn gesteigert und baut den Projektbestand kräftig aus. Doch trotz starker Zahlen gerät die Aktie nach den Quartalszahlen unter Druck.NextEra Energy hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz- und Gewinnwachstum vorgelegt und seine langfristigen Ziele bestätigt. Dennoch reagierte die Börse zunächst verhalten. Die Aktie verlor direkt nach der Veröffentlichung der Zahlen 2 Prozent und notierte bei 88 US-Dollar. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn nach GAAP stieg im Jahresvergleich von 2,028 Milliarden auf 3,144 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,98 auf 1,50 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis erhöhte sich von 2,164 Milliarden auf …
Enthaltene Werte: US25746U1097,US65339F1012Den vollständigen Artikel lesen
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