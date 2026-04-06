Der Krieg im Nahen und Mittleren Osten bestimmt auch das Handelsgeschehen im Goldsektor. Gold sah sich in den letzten Wochen massiven Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Anleger und Investoren flüchteten sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklungen nicht in Gold und setzten stattdessen auf Liquidität. Doch auch von anderer Seite wurde Druck auf den Goldpreis ausgeübt.Der Iran-Krieg ließ die Ölpreise ansteigen. Dieser rasante Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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