Die Aktie von Assembly Biosciences gehört derzeit zu den auffälligsten Diskrepanzen zwischen wissenschaftlichem Potenzial und Börsenbewertung im Biotechnologiesektor. Während das Unternehmen an neuartigen antiviralen Ansätzen gegen das Herpes-Simplex-Virus arbeitet, könnte sich dahinter einer der größten bislang unterschätzten Pharmamärkte der kommenden Jahrzehnte verbergen. Sollte sich das therapeutische Paradigma bei Herpes tatsächlich verändern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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