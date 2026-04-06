© Foto: Sergiu Baica - UnsplashDie Aktie des Halbleiterausrüsters hat in den vergangenen Jahren kaum einen Anlegerwunsch offen gelassen. Damit könnte es jetzt vorbei sein! Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - ASML Der KI- und Halbleiterboom der vergangenen Jahre hat Unternehmen starke Geschäfte und damit vielen Anlegerinnen und Anlegern hohe Investitionsgewinne beschert. Zeitweise war die Euphorie fast grenzenlos, wie der starke Kursanstieg von Anbietern wie AMD, Broadcom und Nvidia beweist. Auch die Ermöglicher dieses Booms standen bei Investoren hoch im Kurs. Gefragt waren vor allem Taiwan Semiconductor als größter Auftragsfertiger der Welt sowie der niederländische Anlagenbauer ASML, welcher die einzigartigen …Den vollständigen Artikel lesen
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