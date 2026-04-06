New York - Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende etwas höher in den Handel gestartet. Der Dow Jones Industrial legte eine knappe Stunde nach Handelsbeginn um 0,22 Prozent auf 46,608,52 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,34 Prozent auf 6.605,32 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,59 Prozent auf 24.188,01 Punkte. In Europa läuft das Geschäft erst am Dienstag wieder an, das Handelsvolumen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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