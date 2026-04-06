Berlin - Die "Jungen Liberalen" (JuLis), die Jugendorganisation der FDP, will die Kandidaten für den Parteivorsitz genau unter die Lupe nehmen. Diese würden für den Bundeskongress vom 8. bis 10. Mai in Bingen zu einem "Hearing" eingeladen, sagte JuLi-Chef Finn Flebbe der dts Nachrichtenagentur.



Auch die möglichen Generalsekretäre sollten sich dort vorstellen. "Unsere Mitglieder sollen die Gelegenheit bekommen, die Bewerber direkt zu erleben, kritisch zu befragen und sich ein eigenes Bild zu machen", sagte Flebbe.



"Ich begrüße es ausdrücklich, dass die FDP in dieser Lage echten Wettbewerb zulässt", so der Juli-Chef. Eine Partei, die an Freiheit und Leistung glaube, müsse auch unterschiedliche Köpfe und Konzepte aushalten und sichtbar machen.



Für ihn selbst kommt eine Kandidatur für den Parteivorsitz der FDP nicht infrage, er will auf dem Parteitag Ende Mai aber wieder für den Bundesvorstand kandidieren. "Für einen Vorsitzsposten ist mein Anspruch klar: Mein Platz ist an der Spitze der Jungen Liberalen."



Im Duell der bisher bekannten Kandidaten um den FDP-Chefposten, dem 74-Jährigen FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki und dem 39-jährigen NRW-Landeschef Henning Höne, wollte sich der JuLi-Chef nicht klar positionieren, machte aber Andeutungen, die allerdings nicht zwingend als Plädoyer für Höne gewertet werden müssen: "Ein echter Neuanfang der FDP wird nur gelingen, wenn auch junge, neue Gesichter in Verantwortung kommen und diesen Aufbruch glaubwürdig verkörpern", sagte Flebbe der dts Nachrichtenagentur. Und weiter: "Dafür stehen sowohl ich als auch die Junge Liberale bereit und zur Verfügung."





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