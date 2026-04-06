Die US-Börsen sind nach dem verlängerten Osterwochenende mit moderaten Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones legt 0,3 Prozent zu auf 46.648,03 Punkte. Der marktbreite S&P 500 notiert 0,4 Prozent höher bei 6.607,32 Zählern. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnet ein Plus von 0,6 Prozent auf 24.19,64 Punkte.Im Fokus steht weiterhin die geopolitische Lage im Nahen Osten. Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt stützen die Stimmung. Berichten zufolge liegt ein Vorschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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