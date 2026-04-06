New York - Die Ölpreise sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende im Handelsverlauf etwas unter Druck geraten. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni verlor zuletzt 0,52 Prozent auf 108,46 US-Dollar. Im frühen Handel hatte er nach neuerlichen Drohungen des US-Präsidenten gegen Teheran noch deutlich zugelegt. Am Wochenende hatten sich Donald Trump und Teheran mit gegenseitigen Drohungen und Beleidigungen überzogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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