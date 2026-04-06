Das IPO von SpaceX steht in den Startlöchern. Doch während erste Euphorie aufkommt, könnte der Börsengang von Elon Musks Unternehmen zum Problem für Investoren des MSCI World und anderer ETFs werden. Im Juni will das Weltraumunternehmen SpaceX an die Börse gehen. Inzwischen wurde bereits ein Konsortium aus Partnerbanken gegründet (hier dazu mehr) und es sollen bereits offizielle Filings bei der Börsenaufsicht SEC vorliegen. Doch was kaum jemand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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