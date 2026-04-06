Elon Musk stellt die Weichen für den nächsten großen Umbruch an den Finanzmärkten. Während Tesla bereits zu den bekanntesten Aktien zählt, rückt nun auch SpaceX in den Fokus der Investoren. Der geplante Börsengang könnte die Kräfteverhältnisse im Tech-Sektor nachhaltig verändern.Elon Musk treibt parallel mehrere Großprojekte voran und rückt dabei zunehmend Tesla und SpaceX gemeinsam in den Fokus. Während Tesla an der Börse etabliert ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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