Cape Canaveral - Die Astronauten der Artemis-2-Mission haben den bisherigen Rekord für die größte Entfernung von der Erde übertroffen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa teilte am Montag mit, dass die vierköpfige Crew mit ihrer Orion-Kapsel den 1970 von der Apollo-13-Mission aufgestellten Rekord von rund 400.000 Kilometern gebrochen habe. In den kommenden Stunden sollen sie sich noch weiter von der Erde entfernen.



Die Crew besteht aus den US-Amerikanern Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie dem Kanadier Jeremy Hansen. Sie starteten in der Nacht zum Donnerstag an Bord der Orion-Kapsel mit dem Raketensystem Space Launch System vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida. In der vergangenen Nacht erreichte Orion den Punkt, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkt als die der Erde.



Der Flugverlauf von "Artemis 2" gleicht einer Acht um Erde und Mond. Die Astronauten sollen insgesamt mehr als 2,3 Millionen Kilometer zurücklegen und dann im Pazifik wieder auf der Erde landen. Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, Glover der erste nichtweiße Mensch und Hansen der erste Kanadier.





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