Die US-Börsen haben sich am Ostermontag in einer engen Range bewegt, sie konnten aber mit leichten Gewinnen aus dem Handel gehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 0,4 Prozent auf 46.669,88 Punkte, der marktbreite S&P 500 legte 0,4 Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Plus von 0,6 Prozent auf 24.192,17 Punkte.Weiter klar im Fokus steht der Krieg im Iran. US-Präsident Donald Trump erhöht im Iran-Konflikt den Druck deutlich. Er droht Teheran mit massiven Angriffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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