Die Welt hat sich in den letzten Jahren radikal verändert und wir befinden uns mitten in einem neuen Zeitalter, in dem unbemannte Flugsysteme und modernste Verteidigungstechnologien über Sicherheit und Erfolg von Konflikten und Kriegen entscheiden. Volatus Aerospace steht hierbei, mit anderen Akteuren, mitten im Zentrum dieser globalen Transformation und liefert die Antworten sowie Lösungen auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Wer die Nachrichten verfolgt, sieht fast täglich, wie wichtig der Schutz vor Bedrohungen aus der Luft geworden ist. Drohnen sind in modernen kriegerischen Auseinandersetzungen und Konflikten nicht mehr wegzudenken und stellen gleichzeitig eine enorme Gefahr dar, wenn man nicht über die richtige Abwehr verfügt. Volatus hat diese Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und sich als Partner für NATO-Staaten und industrielle Schwergewichte positioniert. Der aktuelle Blick auf die Bilanz und den Aktienkurs verrät uns, dass wir hier möglicherweise vor einer Investitionsgelegenheit stehen, die man nicht so einfach wegdiskutieren sollte.

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