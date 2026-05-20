Erleben wir jetzt eine Drohnen-Rally 2.0 an der Börse? Am Wochenende gingen Aufnahmen von ukrainischen Drohnen über Moskau um die Welt. Der Luftraum rund um die russische Hauptstadt galt bisher als der am besten gesicherte. In den USA wächst die Sorge, dass iranische Drohnen von Kuba aus das Domizil von Donald Trump in Florida erreichen könnten. Und genau in dieser Zeit zündet Volatus Aerospace den Wachstumsturbo. Während viele Rüstungs- und Drohnenaktien zuletzt deutlich korrigierten, zeigt die Aktie eine bemerkenswerte relative Stärke. Gleichzeitig nimmt die Umsatzentwicklung der Kanadier ab dem laufenden Quartal massiv an Fahrt auf. NATO-Aufträge, Defence-Training, eigene Softwarelösungen und der Aufbau einer kanadischen Drohnenproduktion könnten Volatus in eine völlig neue Größenordnung katapultieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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