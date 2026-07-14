Die Hoffnung auf eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran war verfrüht: Die Friedensgespräche liegen auf Eis. Stattdessen eskaliert der Konflikt um die Straße von Hormus erneut - mit Angriffen auf Tanker, US-Sanktionen gegen iranisches Öl und Vergeltungsschlägen auf beiden Seiten. Für Anleger lohnt sich deshalb der Blick auf drei Aktien aus drei völlig unterschiedlichen Branchen, die jeweils eine andere Stufe derselben Krise abbilden: Der Öl- und Gaskonzern Occidental Petroleum als direkter Hebel auf die Energiepreise, der kanadische Drohnenspezialist Volatus Aerospace als Profiteur der wachsenden Nachfrage nach militärischer Hardware und der Softwarehersteller Palantir, der zeigt, wohin sich der eigentliche Wertzuwachs im Zeitalter der KI-gestützten Kriegsführung verschiebt.
Enthaltene Werte: US6745991058,CA92865M1023,US69608A1088Den vollständigen Artikel lesen ...
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