Palantir steht vor den Zahlen zum zweiten Quartal unter erheblichem Erwartungsdruck, nach 40 % Minus vom November-Top. Der Konsens rechnet mit sehr starken Kennzahlen:
Der Umsatz soll um 80 %, der Nettogewinn um 143 % steigen und der freie Cashflow sich auf etwa 1 Mrd. $ verdoppeln. Für eine nachhaltige Kurserholung dürfte selbst ein klarer Beat allein kaum reichen, zusätzlich ist ein überzeugender Ausblick nötig.
Die Bewertung bleibt trotz des Rückgangs extrem hoch: Das erwartete KGV liegt bei rund 67, nach 247 Ende Oktober, und das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das höchste im S&P 500. Gleichwohl hat sich die Bewertung gemessen am 12-Monats-FWD-KGV deutlich reduziert (s. Grafik). Darin könnte ein kräftiger Erholungsansatz liegen, wenn Zahlen und Ausblick heute passen.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
Der Umsatz soll um 80 %, der Nettogewinn um 143 % steigen und der freie Cashflow sich auf etwa 1 Mrd. $ verdoppeln. Für eine nachhaltige Kurserholung dürfte selbst ein klarer Beat allein kaum reichen, zusätzlich ist ein überzeugender Ausblick nötig.
Die Bewertung bleibt trotz des Rückgangs extrem hoch: Das erwartete KGV liegt bei rund 67, nach 247 Ende Oktober, und das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das höchste im S&P 500. Gleichwohl hat sich die Bewertung gemessen am 12-Monats-FWD-KGV deutlich reduziert (s. Grafik). Darin könnte ein kräftiger Erholungsansatz liegen, wenn Zahlen und Ausblick heute passen.
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