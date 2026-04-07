In vielen Branchen zeichnet sich Wolfram als einer der strategisch wichtigsten Rohstoffe der heutigen Zeit ab. Aufgrund seines hohen Schmelzpunkts ist der Bedarf am kritischen Metall von der Rüstungsindustrie über die Raumfahrtbranche bis hin zum Darts-Sport hoch. Dessen globale Verfügbarkeit ist derzeit allerdings stark gefährdet. Ein beispielloses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sowie geopolitische Spannungen, allen voran strikte Exportkontrollen durch China, haben zuletzt zu einer massiven Verknappung und zu einem Preisanstieg bis zuletzt 2.995 USD/MTU geführt. Ohne Wolfram droht der Stillstand essenzieller technologischer Entwicklungen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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