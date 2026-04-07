© Foto: DALLE-EExplodierende Nachfrage, starke Zahlen und ein Kurssprung von über 40 Prozent: Der Mini-Computer-Pionier Raspberry Pi Holdings plc überrascht die Börse. Doch wie nachhaltig ist der Boom?Die Aktie von Raspberry Pi Holdings plc vergangene ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Im Londoner Handel schoss der Kurs um mehr als 50 Prozent nach oben. Damit notiert das Papier deutlich über dem Ausgabepreis von 280 Pence beim Börsengang im Juni 2024. Auslöser ist eine Kombination aus starken Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick. Trotz steigender Speicherkosten sieht sich das Unternehmen auf Kurs, die Markterwartungen für 2026 zu erfüllen und das bei deutlich höheren Umsätzen. Wachstum auf …Den vollständigen Artikel lesen
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