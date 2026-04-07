Nachdem der Kurs der Nvidia-Aktie zuletzt unter Druck geraten ist und eine Korrekturphase durchlaufen hat, zeigt sich nun eine erste Gegenbewegung von rund +8%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem zuvor wichtige Unterstützungen getestet wurden. Die Dynamik hat sich kurzfristig verbessert. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Im Nvidia-Kurs zeichnet sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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