Nachdem der Kurs der Almonty-Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten ist und eine scharfe Korrektur durchlaufen hat, zeigte sich gestern eine Gegenbewegung von rund +8%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, während wichtige Unterstützungen zuvor verteidigt wurden. Die Dynamik bleibt hoch. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Der Almonty-Kurs verlor vom Allzeithoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de