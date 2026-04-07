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Jeden Tag fluten unzählige Horror-Berichte die Finanzmärkte.

Grund zur Sorge bietet der weltweiten Industrie die nahende Kerosin- und Dieselknappheit. Schuld daran sind eine Vielzahl geopolitischer Konflikte, mit tiefgreifenden Effekten auf globale Wirtschaftsstrukturen. So ist der Iran bis jetzt noch in der Lage, kräftig auszuteilen, von einer US-Dominanz lässt sich wenig spüren. Das bringt die üppigen fossilen Reserven der umliegenden Staaten in den Fokus - im Zentrum die Straße von Hormus als logistischer Brennpunkt. Diskutiert werden Mautsysteme für Tanker- und Frachtschiffe, um die Meerenge passieren zu dürfen. Dieser Eingriff in die internationalen Lieferketten schafft Verteuerungen für Industrie und Endverbraucher. Den Faden weitergesponnen, geraten auch kritische Metalle wie Kupfer wieder in den Vordergrund. Denn als Schüttgut müssen sie über die Meere zu den Verarbeitungspunkten transportiert werden. Energiewende, Speichertechnologien und Rechenzentren fordern massive Kupfermengen. Power Metallic Mines greift mit dem NISK-Projekt präzise in diese Dynamik ein. Ein hochinteressantes Investitionsfeld gerät auf den Plan.

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330 km² Landpaket: Strategische Größe in einer sicheren Bergbauregion

Power Metallic kontrolliert inzwischen ein zusammenhängendes Projektgebiet von rund 330 km² mit etwa 50 km potenziellen Beckenrändern, was im Explorationssektor eine außergewöhnliche Skalierung darstellt. Allein im aktuellen Programm wurden bereits über 65.000 Bohrmeter absolviert, während das Gesamtprogramm perspektivisch auf über 100.000 Meter ausgelegt ist. Die Lage in Québec bietet Zugang zu bestehender Infrastruktur, günstiger Wasserkraft und effizienten Genehmigungsprozessen - Faktoren, welche Entwicklungszeiten und Investitionskosten signifikant reduzieren können. In Kombination mit politischer Stabilität und steuerlichen Fördermechanismen entsteht damit ein Standortvorteil, der in der globalen Rohstoffindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Hochgradige Bohrergebnisse mit wirtschaftlicher Relevanz

Die Lion-Zone entwickelt sich nach fortgesetzten Untersuchungen zu einem der hochgradigsten polymetallischen Systeme in der Region und liefert kontinuierlich starke Resultate, die die Finanzwelt aufhorchen lassen. Besonders hervorzuheben ist ein Abschnitt von 16,55 Metern mit 15,11% Kupferäquivalent, ergänzt durch weitere Zonen mit über 7% Kupferäquivalent in wirtschaftlich relevanten Tiefen. Diese Werte liegen deutlich über typischen Industriestandards und erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines kosteneffizienten Abbaus, insbesondere im möglichen Tagebau. Gleichzeitig bestätigen wiederholte Treffer entlang der Struktur eine hohe geologische Kontinuität - ein entscheidender Faktor für die spätere Ressourcenkalkulation und Minenplanung. Hier können Investoren gute News erwarten!

Metallurgische Performance als Werttreiber

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Projekts sind die außergewöhnlich hohen metallurgischen Gewinnungsraten. Tests zeigen Rückgewinnungen von rund 98-99% bei Kupfer, über 93% bei Palladium und knapp 97% bei Platin, was im Vergleich zu vielen Multi-Metall-Projekten deutlich überdurchschnittlich ist. Diese Effizienz steigert die wirtschaftliche Attraktivität, da mehr verkaufsfähiges Metall aus jeder geförderten Tonne gewonnen werden kann. Für den späteren Minenbetrieb bedeutet dies einen direkten Hebel auf die Projektmarge und eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine robuste Wirtschaftlichkeitsstudie.

Kapitalstärke und prominente Investoren sichern die Entwicklungsdynamik

Die Finanzierungssituation bei Power Metallic kann von Anfang an begeistern, nachdem zuletzt rund 50 Mio. CAD für Exploration und Entwicklung eingeworben wurden. Laut Management ist das Unternehmen damit für das gesamte Jahr 2026 vollständig finanziert, ohne kurzfristigen Verwässerungsdruck für Aktionäre. Zusätzlich halten renommierte Brancheninvestoren signifikante Beteiligungen, darunter Robert Friedland, Rob McEwen und Gina Rinehart. Das Engagement dieser Investoren wird im Markt häufig als Qualitätsindikator für das langfristige Potenzial eines Rohstoffprojekts interpretiert und erleichtert weitere Einwerbungen.

IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuk im Gespräch mit CEO Terry Lynch über die herausragenden Kupferfunde in Québec. Hier geht's zum Video…

Fazit: Bewertungsdiskrepanz mit klarem Analysten-Upside

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. CAD befindet sich Power Metallic schon unter den fortgeschrittenen Explorationsunternehmen, denn maßgeblich ist der bereits signifikante Metallbestand durch kontinuierliche, geologische Bohrerfolge. Analysten sehen wegen der hohen Projektqualität eine deutliche Diskrepanz zwischen Unternehmenswert und Potenzial und erwarten daher eine Neubewertung mit Fortschritt der Ressourcenschätzung und der geplanten Wirtschaftlichkeitsstudie.

Die jüngst veröffentlichten Kursziele liegen aktuell zwischen 2,50 CAD und 3,00 CAD, darunter etwa 2,50 CAD (Red Cloud), 2,65 CAD (Noble Capital), 2,85 CAD (GBC Research) und 3,00 CAD (Roth Capital). Auf Basis eines aktuellen Kursniveaus um etwa 1,10 bis 1,15 CAD entspricht dies einem möglichen Aufwärtspotenzial von rund 130% bis 180%, womit die Aktie aus analytischer Sicht weiterhin als stark unterbewertet gilt. Die nächsten Wochen dürften mit neuen Nachrichten und der aktuell abgeschlossenen Konsolidierung wieder viel Kaufinteresse erzeugen. Unter Umständen vollzieht sich die Aufwertung sehr dynamisch, denn die technischen Parameter zeigen dies deutlich an.

Der Power Metallic-Chart zeigt eine breite Konsolidierungsformation innerhalb des vorliegenden Bollinger-Korridors. In den letzten Tagen hat das Momentum bereits nach oben gedreht und bringt die "Reverse-to-the-Mean"-Linie bei ca. 1,23 CAD ins Blickfeld. Mit Überwindung dieser Marke kann es sehr dynamisch bis in den Bereich von 1,70 CAD laufen. Auch ein Ausbruch aus dem aktuellen Kanal ist bei entsprechender Nachrichtenlage möglich. Quelle: LSEG vom 05.04.2026

In einem Umfeld wachsender Elektrifizierung, KI-Infrastruktur und Energiewende bleibt Kupfer einer der strategisch wichtigsten Rohstoffe der kommenden Dekade, während das Angebot strukturell nur langsam ausgeweitet werden kann. Genau diese Kombination aus steigender Nachfrage und begrenzter Produktionskapazität führt regelmäßig zu starken Preisbewegungen, die sich auch in kurzfristig volatilen Kursausschlägen bei Rohstoffaktien widerspiegeln können. Für Unternehmen wie Power Metallic Mines Inc. bedeutet dies einerseits erhöhte Marktsensibilität gegenüber Konjunktur- und geopolitischen Nachrichten, andererseits aber auch die Chance auf überproportionale Wertsteigerungen in einem angespannten Rohstoffmarkt. Höchst spannend!

Interessenskonflikt

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