Luzern - Der Krankenversicherer CSS hat 2025 ein Rekordergebnis erzielt und markant mehr verdient als im Vorjahr. In der Grundversicherung vermeldet er erstmals seit vier Jahren wieder einen Überschuss. Die Kundenzahl in diesem Bereich wuchs so stark wie noch nie. Die CSS-Gruppe vervierfachte den Gewinn im vergangenen Jahr auf 260,8 Millionen Franken. Ein «überzeugendes» versicherungstechnisches Ergebnis in der Grund- und in der Zusatzversicherung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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