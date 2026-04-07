Von Robert Jakob Im Tagesrhythmus bekommen wir mittlerweile Hiobsbotschaften serviert. Schuld daran sind die Dilettanten, die überall auf der Welt an den längeren Hebeln sitzen. Zumindest in einem Land scheint es Hoffnung zu geben, dass sich das Blatt wendet. In Ungarn wächst der Vorsprung der Opposition auf die Partei Fidesz des sich seit ?16 Jahren zunehmend diktatorisch gebärdenden regierenden Viktor Orbán. Seine Gegner nennen ihn mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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