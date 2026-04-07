Bei der Commerzbank lässt die UniCredit auch über Ostern nicht locker. Wie erwartet wurde nun ein Termin für eine außerordentliche Hauptversammlung festgelegt. Diese ist für das geplante Vorgehen der Mailänder bei Deutschlands zweitgrößter Bank unerlässlich. Der Kurs hält sich derweil wacker.Am 4. Mai will UniCredit-CEO Andrea Orcel ernst machen und bei den Anteilseignern der Mailänder Bank um Vertrauen werben. Um bei der Commerzbank die Beteiligung über die Schwelle von 30 Prozent im Rahmen eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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