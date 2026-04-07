Zürich - Am Devisenmarkt halten sich am Dienstag angesichts des bevorstehenden Ende des Ultimatums von US-Präsident Trump gegen den Iran die Bewegungen in Grenzen. Derzeit droht Trump mit völliger Zerstörung von Brücken und Kraftwerken, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr MESZ die Strasse von Hormus öffnet. Im Tagesverlauf stehen noch einige Konjunkturdaten auf der Agenda, die angesichts des Krieges aber in den Hintergrund rücken. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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