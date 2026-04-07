Der Staat soll digital werden und setzt dabei auf Deutschlands Tech-Schwergewichte: SAP und Deutsche Telekom. Laut einem Bericht des Handelsblatt könnte eine KI-gestützte Bürger-App zum Prestigeprojekt werden und für Anleger neue Fantasie liefern. Die Digitalisierung der deutschen Verwaltung nimmt einen neuen Anlauf und diesmal könnte es ernst werden. Nach Informationen des Handelsblatt konkretisieren sich die Pläne für eine zentrale "Deutschland-App", die Bürgern künftig als One-Stop-Shop für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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