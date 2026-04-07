DJ Evotec holt früheren Bayer-Vorstand Weinand als Aufsichtsratschef
DOW JONES--Evotec bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen mitteilte, wurde der frühere Bayer-Vorstand Dieter Weinand als Aufsichtsratsvorsitzender nominiert. Er soll auf Iris Löw-Friedrich folgen, deren Amtszeit als Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juni turnusgemäß endet.
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April 07, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)
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