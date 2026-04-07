Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
07. Apr 2026 / 08:39 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
|Name
|RENK Group AG
|Straße und Hausnummer
|Gögginger Strasse 73
|Postleitzahl
|86159
|Ort
|Augsburg
|LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
|Name
|Sitz
|Staat
|Wellington Management Group LLP
|Boston
|US
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Name
|N/A
5. Datum der Schwellenberührung
|27.03.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.)
|Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|Neu
|5,08%
|0,01%
|5,09%
|100.000.000
|Letzte Mitteilung
|3,01%
|0,01%
|3,02%
|-
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|direkt (§ 33 WpHG)
|zugerechnet (§ 34 WpHG)
|DE000RENK730
|0
|5.075.879
|0,00%
|5,08%
|Summe
|5.075.879
|5,08%
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|0
|0,00%
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Swap
|20/05/2033
|20/05/2033
|Cash settlement
|9.425
|0,01%
|Equity Swap
|05/05/2028
|05/05/2028
|Cash settlement
|1.009
|0%
|Equity Swap
|15/05/2033
|15/05/2033
|Cash settlement
|844
|0%
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Summe
|11.278
|0,01%
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
|Name
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Trust Company, NA
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Investment Advisors Holdings LLP
|Wellington Management Global Holdings, Ltd.
|Wellington Management International Ltd.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Investment Advisors Holdings LLP
|Wellington Management Company LLP
|Wellington Global Multi-Strategy Fund
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund, L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Management Funds Inc.
|Wellington Management Funds LLC
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Management Funds Inc.
|Wellington Luxembourg S.à r.l.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Management Funds Inc.
|Wellington Funds (US) LLC
|Wellington Compound Growth, L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Wellington Master Emerging Alternatives Fund (Cayman) L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Global Research Equity Extended Fund (Cayman), L.P.
|-
|Wellington Management Group LLP
|Wellington Group Holdings LLP
|Wellington Management Funds Holdings LLP
|Wellington Alternative Investments LLC
|Global Research Equity Extended Fund, L.P.
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
10. Sonstige Informationen
Datum
|02.04.2026
