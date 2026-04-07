© Foto: Dall-EDie US-Großbank JPMorgan hält unbeirrt an ihrer kritischen Einschätzung zur Tesla-Aktie fest und warnt Anleger vor erheblichen Abwärtspotenzial. Die Investmentbank JPMorgan bleibt bei ihrer pessimistischen Einschätzung für die Aktie von Tesla. Kurz vor der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal hat das Institut seine "Underweight"-Einstufung bekräftigt - und zugleich die Gewinnprognosen deutlich gesenkt. Analyst Ryan Brinkman verweist insbesondere auf enttäuschende Auslieferungszahlen im ersten Quartal sowie einen Rückgang bei den Installationen von Energiespeichersystemen im Jahresvergleich. Diese Entwicklungen nähmen dem Wachstumsszenario des Elektroautobauers zunehmend die …Den vollständigen Artikel lesen
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