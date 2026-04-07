Datum der Anmeldung:
31.03.2026
Aktenzeichen:
B7-30/26
Unternehmen:
Nemetschek SE, München (DE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die ComputerWorks GmbH, Lörrach (DE) und die NewCo (CAD Software Business of Computer Works AG), Münchenstein (CH)
Produktmärkte:
Softwarelösungen für den AEC/O-Bereich, Vertrieb von Softwarelösungen
31.03.2026
Aktenzeichen:
B7-30/26
Unternehmen:
Nemetschek SE, München (DE); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die ComputerWorks GmbH, Lörrach (DE) und die NewCo (CAD Software Business of Computer Works AG), Münchenstein (CH)
Produktmärkte:
Softwarelösungen für den AEC/O-Bereich, Vertrieb von Softwarelösungen
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