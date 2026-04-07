In Deutschland und Österreich verkauft das Unternehmen unter dem Namen Solago Balkon-Photovoltaik und als Solarhandel24 auch Komponenten sowie Komplettanlagen bis 25 Kilowatt an Endkunden. Jetzt weitet Solago dieses Konzept, mit dem im vergangenen Jahr 250 Millionen Euro Umsatz erzielt wurden, auf die Niederlande und Belgien aus. Solarmodule von Aiko, Trina Solar, JA Solar und anderen, Wechselrichter unter anderem von Fronius, Goodwe, SMA, Huawei oder Sungrow, Batteriespeicher von den gleichen und noch einigen weiteren Herstellern, dazu Montagesysteme vor allem von K2 Systems und außerdem Komplettsets ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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