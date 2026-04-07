München (ots) -Wer wird Deutschlands nächster Stern am Reality-Himmel? Das Berliner Partygirl Lilli? Das Hamburger Allround-Talent Darius? Oder der TV-Hellseher Florian? Ab Donnerstag, den 16. April, stürzen sich 18 No-Names in die härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos: "Die Realitystar Academy". Auf dem Stundenplan stehen Geschichte, Bio, Deutsch, Sport und Sozialkunde. Wer nicht liefert, bekommt den blauen Brief und steht auf der Abschussliste. Der Preis: die heißbegehrte Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Direktorin Désirée Nick ruft die Noten aus: Wer hat Star-Potenzial - und wer sitzt im Reality-Nachhilfekurs?Das ist der erste Jahrgang der "Realitystar Academy":- Jessica (25, Darmstadt) "Ich will in die Reality, weil ich es liebe, vor der Kamera zu stehen, Sendezeit zu gestalten und mich selbst zu inszenieren. Ich habe kein klassisches Talent - ich habe mich, und daraus mache ich mein Business."- Lukas (25, Köln) "Als pansexueller Mensch werde ich oft missverstanden oder stigmatisiert - selbst innerhalb der Community. Ich möchte Sichtbarkeit schaffen und zeigen, dass man sein darf, wie man ist, ohne sich entscheiden zu müssen."- Lilli (26, Berlin) "Ich polarisiere: Entweder werde ich zu Partys eingeladen, weil ich unterhalte, oder ausgeschlossen, weil ich die Show stehle."- Vanessa (24, Göttingen) "Ich möchte mich selbst präsentieren, weil ich einfach für die Kamera gemacht bin - zu interessant und witzig für einen normalen 9-to-5-Job."- Florian (28, Berlin) "Ich bin die Kombination aus emotionaler Intelligenz, Entertainment und dem richtigen Maß an Abgebrühtheit. Ich sage, was ich denke - andere nennen es Läster-Legende, ich nenne es Analyse und ehrliche Meinung."- Benj (25, München) "Ich habe das Zeug zur neuen Elite des Reality-TV, weil ich mich nicht leicht aus der Ruhe bringen lasse und hinter die Masken anderer blicken kann."- Melissa (27, Berlin) "Ich bin der perfekte Realitystar, weil ich nicht spiele - ich bin echt. Bei mir bekommt man alle Facetten: unverfälscht, ehrlich und 100 % authentisch."- Jennifer (26, Witten) "Ich bin eine Mischung aus Taktikerin, Herzensmensch und Lästerlegende."- Faith (23, Wien) "Ich will zeigen, dass Reality auch Charakter haben kann. Nicht nur Drama, sondern echte Tiefe."- Jamie-Lee Lola (22, München) "Ich bin eine 'hot new bombshell' mit Taktiker-Vibes. Ich unterschätze niemanden - werde aber selbst oft unterschätzt."- Emily (22, Mallorca) "Ich zeige auch Seiten von mir, die nicht perfekt und nicht stark sind und manchmal auch Seiten, die für andere unangenehm sein können, weil ich einfach das mache, worauf ich Lust habe.- Leila (21, München) "Meine beste Freundin hat mich als Entertainerin, Herzensmensch und 'Hot-New-Bombshell' beschrieben."- Kenan (28, Regensburg) "Ich habe das Zeug zum Realitystar, weil ich den gewissen österreichisch-wienerischen Charme besitze und gut manipulieren kann."- Berkan (26, Berlin) "Die Fans sollen mich als Rockstar in Erinnerung behalten - jemanden, auf den man in einer Show nicht verzichten kann."- Jermaine-Price (20, Karlsruhe) "Schon als Kind habe ich davon geträumt, kreativ und sichtbar zu sein - Schauspiel, Musik oder einfach im Reality-TV. Selbstverwirklichung findet man überall."- Darius (30, Hamburg) "Ich bin vielseitiger als alle anderen, lustig, kann feiern und unterhalte die Leute gut."- James (30, Berlin) "Reality bedeutet für mich nicht Schauspiel, sondern Präsenz, Persönlichkeit und Durchhaltevermögen."- Christopher (32, Borken) "Ich bin gut in den Spielen, kann meine Emotionen zeigen und so die Herzen der Zuschauer gewinnen."Steckbriefe, Interviews und Bildmaterial der Studierenden finden Sie in unserer Presselounge."Die Realitystar Academy" wird von Madame Zheng im Auftrag von Joyn produziert."Die Realitystar Academy", ab Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa Hollmannluisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesIsabella.toennes@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6250117